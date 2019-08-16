Стали известны подробности ДТП на Вагонке с пострадавшим ребёнком

По информации дорожной полиции, водитель автомобиля Suzuki двигался со скоростью 50 километров в час, зная, что на данном участке дороги установлены дорожные знаки, которые ограничивают скорость передвижения 40 километрами в час. Пешеходы уверили сотрудников ГИБДД, что они убедились в безопасности перехода, а машину, которая совершила наезд они заранее не видели. Автомобиль пешеходы заметили находясь уже по середине дороги. Перед самым наездом отец девочки успел оттолкнуть её и ребёнок упал на дорогу.