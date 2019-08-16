Стали известны подробности ДТП на Вагонке с пострадавшим ребёнком
Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила предоставил информацию по поводу дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром 16 августа в Дзержинском районе на улице Окунева. Напомним, что в результате аварии пострадали четыре человека, среди них есть несовершеннолетняя.
По информации дорожной полиции, водитель автомобиля Suzuki двигался со скоростью 50 километров в час, зная, что на данном участке дороги установлены дорожные знаки, которые ограничивают скорость передвижения 40 километрами в час. Пешеходы уверили сотрудников ГИБДД, что они убедились в безопасности перехода, а машину, которая совершила наезд они заранее не видели. Автомобиль пешеходы заметили находясь уже по середине дороги. Перед самым наездом отец девочки успел оттолкнуть её и ребёнок упал на дорогу.
Самого мужчину с возможным переломом правого запястья доставили в ЦГБ № 1, у дочери диагностировали ушиб мягких тканей левого бедра, после осмотра её отпустили домой. У одной из женщин были обнаружены ссадины, её также отпустили домой. Четвёртая пострадавшая с переломом левой голени госпитализирована в ЦГБ № 1. Освидетельствование показало, что водитель в момент наезда был трезв.
По факту произошедшего правоохранительные органы проведут проверку, по результатам которой вынесут процессуальное решение.