В Нижнем Тагиле мужчина зарезал подругу из ревности

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16 августа в Нижнем Тагиле в квартире жилого дома на улице Черноморская зарезана 25-летняя девушка, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на замруководителя СК Тагилстроевского района Андрея Попова.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительной информации, между женщиной и мужчиной произошла ссора на почве ревности. В ходе конфликта мужчина нанес женщине несколько ножевых ранений, от которых она скончалась.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый пытался скрыться, но был оперативно задержан сотрудниками полиции. В настоящий момент решается вопрос о заключении тагильчанина под стражу.
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