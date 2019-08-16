В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе пенсионер сбил ребёнка и троих взрослых

Медики сообщили TagilCity.ru, что пострадавших — четверо. У пострадавшего мужчины и двух женщин подозрения на переломы конечностей, а у 11-летней девочки ушибы. Они доставлены в больницу. Как пояснил водитель Suzuki, пешеходов он не заметил из-за яркого солнца. В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила оперативный комментарий дать не смогли, но пообещали дать информацию позже.