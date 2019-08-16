В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе пенсионер сбил ребёнка и троих взрослых
Сегодня, 11:34ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле 16 августа около 11 часов утра на улице Окунева 73-летний пенсионер за рулём легкового автомобиля Suzuki совершил наезд на мужчину с ребёнком и двух женщин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Медики сообщили TagilCity.ru, что пострадавших — четверо. У пострадавшего мужчины и двух женщин подозрения на переломы конечностей, а у 11-летней девочки ушибы. Они доставлены в больницу. Как пояснил водитель Suzuki, пешеходов он не заметил из-за яркого солнца. В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила оперативный комментарий дать не смогли, но пообещали дать информацию позже.
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