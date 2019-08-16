В Нижнем Тагиле обнаружили труп с многочисленными ножевыми ранениями

В группе «ВКонтакте» «ЧП Нижний Тагил» написали, что накануне погибший распивал алкоголь в компании своей знакомой, а из квартиры были слышны удары и ругань. По словам Анатолия Черноуса, личность подозреваемого уже установлена, сейчас он находится в розыске.