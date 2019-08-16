В Нижнем Тагиле обнаружили труп с многочисленными ножевыми ранениями
Сегодня, 17:25ПроисшествияФото: группа "Вконтакте" - "ЧП Нижний Тагил"
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В Нижнем Тагиле 16 августа в квартире на проспекте Вагоностроителей, 70 был обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями, рассказал TagilCity.ru руководитель следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила Анатолий Черноус. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В группе «ВКонтакте» «ЧП Нижний Тагил» написали, что накануне погибший распивал алкоголь в компании своей знакомой, а из квартиры были слышны удары и ругань. По словам Анатолия Черноуса, личность подозреваемого уже установлена, сейчас он находится в розыске.
На обнаруженном трупе были ножевые ранения, предположительно, колото-резанные. Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 105. Сейчас принимаются меры к розыску преступника,рассказал TagilCity.ru следователь.
Покойный доставлен в морг для проведения судебно-медицинского исследования.
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