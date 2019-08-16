В Нижнем Тагиле обстреляли УАЗ парикмахера

Потерпевшая рассказала журналистам издания, что машину повредили на парковке. Были разбиты боковые стекла, а также повреждено лобовое стекло. Предположительно, авто обстреляли из пневматического оружия из окна соседнего дома, считает потерпевшая.

Кроме того, с женщиной произошел аналогичный инцидент три года назад. Тогда обстреляли ее иномарку. Уголовное дело возбуждено не было.