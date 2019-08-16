В Нижнем Тагиле обстреляли УАЗ парикмахера

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15 августа в Нижнем Тагиле на улице Победы неизвестные обстреляли автомобиль марки УАЗ, принадлежащий парикмахеру салона красоты «Эстетика», пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Потерпевшая рассказала журналистам издания, что машину повредили на парковке. Были разбиты боковые стекла, а также повреждено лобовое стекло. Предположительно, авто обстреляли из пневматического оружия из окна соседнего дома, считает потерпевшая.
Кроме того, с женщиной произошел аналогичный инцидент три года назад. Тогда обстреляли ее иномарку. Уголовное дело возбуждено не было.
В настоящий момент полиция проводит проверку касательно инцидента с обстрелом УАЗ.
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