В пожаре на уральской ферме погибли 12 свиней и шесть индюков

В Свердловской области ночью произошел крупный пожар на территории фермерского хозяйства, в результате которого погибли 12 свиней и шесть индюков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило в 02.04. в Тавде, на улице Павлика Морозова на территории частного фермерского хозяйства горело здание, в котором содержались сельскохозяйственные животные. Внутри здания в момент пожара находились 12 свиней и шесть индюков. Их спасти не удалось. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Огонь удалось локализовать в 02.16, а полностью возгорание потушено в 06.36. На месте происшествия работали 17 человек личного состава и пять единиц техники. О причинах возгорания не сообщается. Пожар на ферме Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Ночью 14 августа в Нижнем Тагиле произошел пожар в частном доме на улице Муринской. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров. В результате были повреждены домашние вещи, перекрытие, мансарда и кровля дома.

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