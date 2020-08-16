В пожаре на уральской ферме погибли 12 свиней и шесть индюков

В пожаре на уральской ферме погибли 12 свиней и шесть индюков

Сегодня, 10:48ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Свердловской области ночью произошел крупный пожар на территории фермерского хозяйства, в результате которого погибли 12 свиней и шесть индюков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило в 02.04. в Тавде, на улице Павлика Морозова на территории частного фермерского хозяйства горело здание, в котором содержались сельскохозяйственные животные.

Внутри здания в момент пожара находились 12 свиней и шесть индюков. Их спасти не удалось.

Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Огонь удалось локализовать в 02.16, а полностью возгорание потушено в 06.36.

На месте происшествия работали 17 человек личного состава и пять единиц техники.

О причинах возгорания не сообщается.

Пожар на ферме
Фото:ГУ МЧС по Свердловской области

Ночью 14 августа в Нижнем Тагиле произошел пожар в частном доме на улице Муринской. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров. В результате были повреждены домашние вещи, перекрытие, мансарда и кровля дома.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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Свердловская областьпожарТавда
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