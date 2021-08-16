21-летний водитель госпитализирован после лобового ДТП в Екатеринбурге

Водитель отечественной легковушки доставлен в больницу с переломом после лобового ДТП на Уралмаше в Екатеринбурге. Второй участник аварии направлен на медосвидетельствование.

Водитель «ВАЗ» врезался в Ford на пересечении улиц Восстания и Стахановской в Екатеринбурге вечером 15 августа. Очевидцы сообщили, что оба автомобилиста совершали маневры на мигающий желтый сигнал светофора, пишет Е1. В результате аварии водитель отечественного авто получил открытый перелом и был доставлен в больницу на машине «скорой помощи». Водителя Ford, который в момент столкновения поворачивал на парковку, был направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Причины и все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Напомним, 15 августа 2021 года спешившую на автобус 11-летнюю девочку сбил на пешеходном переходе водитель Honda в поселке Горный щит. Водитель пояснил, что не заметил школьницу. Школьница попала под колеса иномарки на пешеходном переходе в свердловском селе

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