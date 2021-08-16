Автобус с пассажирами в салоне загорелся в Екатеринбурге

После того, как салон заволокло дымом и сработала пожарная сигнализация, водителю автобуса, следующего по 36 маршруту, пришлось остановиться прямо посреди дороги в Екатеринбурге. О происшествии, случившемся днем 16 августа, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».