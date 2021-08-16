Автобус с пассажирами в салоне загорелся в Екатеринбурге

После того, как салон заволокло дымом и сработала пожарная сигнализация, водителю автобуса, следующего по 36 маршруту, пришлось остановиться прямо посреди дороги в Екатеринбурге. О происшествии, случившемся днем 16 августа, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
С возгоранием, которое по предварительным данным произошло в моторном отсеке, водитель справился своими силами.
Напомним, 12 августа 2021 года общественный транспорт — автобус «ПАЗ» взорвался на автобусной остановке в Воронеже. В результате пострадало 17 человек пострадало, одна женщина умерла в больнице. По данному факту в Следственном комитете возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.