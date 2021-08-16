Мошенники вымогают деньги от имени уральского митрополита

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберга) пожаловался на то, что телефонные мошенники от его имени собирают деньги в других епархиях.

Как пишет священнослужитель в своем telegram -канале, неизвестные просят деньги на финансирование телеканала «Спас». Владыка отметил, что злоумышленники просят перевести материальную помощь на банковские карты. Только за последние сутки узнал о двух таких случаях, из Переславля-Залесского и Череповецкой епархии, заявил архиерей. Митрополит планирует направить официальное обращение в правоохранительные органы. Напомним, у 75-летней жительницы Екатеринбурга злоумышленники обманом забрали 300 тысяч рублей.

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