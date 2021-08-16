Мошенники вымогают деньги от имени уральского митрополита

Как пишет священнослужитель в своем telegram -канале, неизвестные просят деньги на финансирование телеканала «Спас».
Владыка отметил, что злоумышленники просят перевести материальную помощь на банковские карты.
Только за последние сутки узнал о двух таких случаях, из Переславля-Залесского и Череповецкой епархии, заявил архиерей.
Митрополит планирует направить официальное обращение в правоохранительные органы.
Напомним, у 75-летней жительницы Екатеринбурга злоумышленники обманом забрали 300 тысяч рублей.