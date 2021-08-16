Насмерть разбился на мотоцикле под Нижним Тагилом прапорщик полиции

Авария произошла вечером 13 августа. 38-летний мужчина наехал на камень, не справился с управлением и мотоцикл ИЖ «Планета» перевернулся. Прапорщик погиб на месте ДТП, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ГИБДД.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливается, был ли водитель пьян за рулем.
Напомним, 13 августа в Нижнем Тагиле у «Александровского пассажа» на проспекте Ленина насмерть разбился мотоциклист после столкновения с «Фордом». Водитель иномарки был госпитализирован с переломом, автомобиль получил механические повреждения.