Насмерть разбился на мотоцикле под Нижним Тагилом прапорщик полиции

Авария произошла вечером 13 августа. 38-летний мужчина наехал на камень, не справился с управлением и мотоцикл ИЖ «Планета» перевернулся. Прапорщик погиб на месте ДТП, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ГИБДД.