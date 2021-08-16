Погоню за пьяным водителем устроили полицейские на Серовском тракте

Нарушителем на ВАЗ-21120 оказался 20-летний житель Нижней Туры. В автомобиле также находились и его друзья.
После задержания, в салоне машины были обнаружены бутылки с алкогольными напитками. Освидетельствование показало, что водитель был пьян.
На нарушителя составлено несколько протоколов, сообщили в УГИБДД по Свердловской области Ура.ру.
Напомним, во время погони за пьяным водителем в Красноуфимске 29 июня сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие. Мужчина проигнорировал требование инспектора об остановке, а лишь сильнее надавил на педаль газа.