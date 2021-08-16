Прокуратура потребовала осудить уральского бизнесмена на 13 лет за смертельное ДТП

Прокуратура потребовала осудить уральского бизнесмена на 13 лет за смертельное ДТП
Прокуратура потребовала осудить уральского бизнесмена на 13 лет за смертельное ДТП
Сегодня, 15:51ПроисшествияДмитрий УльяновФото: 1MI
В марте прошлого года предприниматель устроил ночное ДТП в столице Урала, которое повлекло две смерти.

Прокуратура требует осудить екатеринбуржского бизнесмена Александра Бачурина, который устроил смертельную аварию на улице Розы Люксембург. Тогда в дорожно-транспортном происшествии погибли жена виновника ДТП и женщина-пешеход.

В понедельник, 16 августа, в Октябрьском районном суде Екатеринбурга состоялось очередное заседание по данному делу. Подсудимый выступил с последним словом и признал свою вину.

После этого рассматривающая это дело судья Александра Евладова удалилась в совещательную комнату. Приговор Бачурину вынесут 27 августа в десять часов утра, сообщает Е1.

Бачурин устроил смертельное ДТП на своем автомобиле Lexus 8 марта 2020 года. В тот день он возвращался из ночного клуба, был пьян и гнал машину с превышением скорости.

Напомним, под Нижним Тагилом насмерть разбился на мотоцикле прапорщик полиции.

Сюжеты:
Екатеринбург
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