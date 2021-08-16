Прокуратура потребовала осудить уральского бизнесмена на 13 лет за смертельное ДТП

Прокуратура требует осудить екатеринбуржского бизнесмена Александра Бачурина, который устроил смертельную аварию на улице Розы Люксембург. Тогда в дорожно-транспортном происшествии погибли жена виновника ДТП и женщина-пешеход.
В понедельник, 16 августа, в Октябрьском районном суде Екатеринбурга состоялось очередное заседание по данному делу. Подсудимый выступил с последним словом и признал свою вину.
После этого рассматривающая это дело судья Александра Евладова удалилась в совещательную комнату. Приговор Бачурину вынесут 27 августа в десять часов утра, сообщает Е1.
Бачурин устроил смертельное ДТП на своем автомобиле Lexus 8 марта 2020 года. В тот день он возвращался из ночного клуба, был пьян и гнал машину с превышением скорости.
Напомним, под Нижним Тагилом насмерть разбился на мотоцикле прапорщик полиции.