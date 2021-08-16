Пытались набрать кредиты: у свердловчанки украли аккаунт на Госуслугах

Пытались набрать кредиты: у свердловчанки украли аккаунт на Госуслугах
Пытались набрать кредиты: у свердловчанки украли аккаунт на Госуслугах
Сегодня, 19:12ПроисшествияФото: 1МI
У жительницы Екатеринбурга неизвестные украли аккаунт на Госуслугах, поменяли ей прописку и пытались оформить кредиты от её имени. Обман вскрылся случайно.

Екатеринбурженка рассказала, что купила автомобиль и решила зарегистрировать его через приложение. Зайдя в свой аккаунт, она обнаружила, что несколько дней назад кто-то пытался оформить микрокредиты от её имени.

Злоумышленники отправили две заявки, но деньги получить не смогли. В одной фирме им отказали из-за ипотеки, а в другой ещё не ответили.

Свердловчанка обратилась в полицию с заявление, пишет Е1.

Как именно злоумышленники завладели учетной записью - неизвестно. Но в Министерстве цифрового развития сообщили, что для защиты пользователей Госуслуг изменили схему изменения аккаунтов и усилили контроль за вторым фактором подтверждения.

Напомним, если бы не бдительный молодой человек, то доверчивая жительница Екатеринбурга могла бы лишиться 1,8 млн рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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