Задержан укравший смартфон у 10-летней девочки свердловчанин

Выяснилось, что подозрительный мужчина предлагал посетителям купить смартфон. Вневедомственная охрана спросила откуда у него гаджет, но он затруднился ответить. Тогда росгвардейцы попросили у похитителя телефон и прозвонили список контактов. Оказалось, что около часа назад свердловчанин выхватил смартфон у 10-летней школьницы, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области.