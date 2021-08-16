Задержан укравший смартфон у 10-летней девочки свердловчанин

Тревожная кнопка сработала в здании автовокзала. На место выехали сотрудники Росгвардии, которые патрулировали район.
Выяснилось, что подозрительный мужчина предлагал посетителям купить смартфон. Вневедомственная охрана спросила откуда у него гаджет, но он затруднился ответить. Тогда росгвардейцы попросили у похитителя телефон и прозвонили список контактов. Оказалось, что около часа назад свердловчанин выхватил смартфон у 10-летней школьницы, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области.
Подозреваемого, ранее судимого мужчину, доставили в полицию, где он был опознан и признался в совершении преступления. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Екатеринбурге 20-летний молодой человек попросил на улице у юноши телефон, чтобы позвонить, и скрылся. Он был задержан сотрудниками полиции, свердловчанину грозит до четырех лет лишения свободы.