Задержан укравший смартфон у 10-летней девочки свердловчанин

Задержан укравший смартфон у 10-летней девочки свердловчанин
Задержан укравший смартфон у 10-летней девочки свердловчанин
Сегодня, 12:34ПроисшествияФото: 1MI
На автовокзале в Каменск-Уральском был задержан ранее судимый мужчина, который пытался продать украденный у 10-летней девочки смартфон.

Тревожная кнопка сработала в здании автовокзала. На место выехали сотрудники Росгвардии, которые патрулировали район.

Выяснилось, что подозрительный мужчина предлагал посетителям купить смартфон. Вневедомственная охрана спросила откуда у него гаджет, но он затруднился ответить. Тогда росгвардейцы попросили у похитителя телефон и прозвонили список контактов. Оказалось, что около часа назад свердловчанин выхватил смартфон у 10-летней школьницы, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области.

Подозреваемого, ранее судимого мужчину, доставили в полицию, где он был опознан и признался в совершении преступления. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Екатеринбурге 20-летний молодой человек попросил на улице у юноши телефон, чтобы позвонить, и скрылся. Он был задержан сотрудниками полиции, свердловчанину грозит до четырех лет лишения свободы.

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