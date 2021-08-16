Пытавшийся спрыгнуть с балкона екатеринбуржец отправлен на принудительное лечение

Пытавшийся спрыгнуть с балкона екатеринбуржец отправлен на принудительное лечение
Пытавшийся спрыгнуть с балкона екатеринбуржец отправлен на принудительное лечение
Сегодня, 09:28ПроисшествияФото: 1MI
Мужчина, который пытался спрыгнуть с балкона многоквартирного дома в Екатеринбурге, доставлен в психиатрическое отделение больницы на лечение.

В Екатеринбурге полицейские и сотрудники МЧС спасли неадекватного мужчину, который мог разбиться, с балкона. Им оказался 44-летнний местный житель, пишет «КП-Екатеринбург».

Ранее судимый за кражу и грабеж мужчина был пьян и вел себя вызывающе. Он был доставлен в психиатрическое отделение больницы, так как представлял угрозу не только своей жизни, но и окружающих.

Напомним, 4 августа в Екатеринбурге мать с двухлетним ребенком на руках выпрыгнула с балкона. Незадолго до ЧП она позвонила в полицию и сказала, что супруг ее избивает. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, но женщина закрылась на балконе вместе с сыном и спрыгнула. В результате оба были госпитализированы с травмами.

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Екатеринбург
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