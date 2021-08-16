Сотрясение мозга получила пассажирка иномарки в ДТП в Екатеринбурге

Сотрясение мозга получила пассажирка иномарки в ДТП в Екатеринбурге
Сотрясение мозга получила пассажирка иномарки в ДТП в Екатеринбурге
Сегодня, 10:25ПроисшествияФото: 1MI
Пассажирка Hyundai Solaris была госпитализирована с сотрясением головного мозга после ДТП на улице Советская в Екатеринбурге.

Две иномарки столкнулись утром 16 августа в Екатеринбурге. По словам очевидцев, на месте работали сразу три бригады скорой помощи, МЧС и сотрудники ГИБДД. Из-за аварии на дороге образовалась большая пробка.

В ГИБДД пояснили, что Hyundai Solaris выезжал из двора и не пропустил KIA Soul. Пассажирка Hyundai была госпитализирована. Предварительно, медики диагностировали у женщины черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, пишет Е1.

Напомним, 15 августа в Екатеринбурге водитель «ВАЗ» был госпитализирован после лобового ДТП с «Фордом». Второй участник аварии отправлен на медосвидетельствование на состояние опьянения.

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Екатеринбург
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