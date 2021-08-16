Свалка с останками крупного рогатого скота обнаружена в Екатеринбурге

Свалка с останками крупного рогатого скота обнаружена в Екатеринбурге
Свалка с останками крупного рогатого скота обнаружена в Екатеринбурге
Сегодня, 14:25ПроисшествияФото: pixabay.com
Разлагающиеся останки крупного рогатого скота в черных пакетах обнаружили жители Екатеринбурга недалеко от поворота к санаторию «Селен».

Останки животных были найдены жителем Екатеринбурга в лесополосе недалеко от города 15 августа 2021 года.

Кости, которые предположительно принадлежат крупному рогатому скоту, лежат на земле в черных пакетах, сообщил порталу 66.ru очевидец.

Близко подходить не стал — мало ли, какая зараза там, рассказал местный житель.

В природоохранной прокуратуре данный инцидент пока не комментируют.

Напомним, в начале июня несанкционированная свалка, на которой среди мусора лежали останки животных, была ликвидирована в коттеджном поселке Полеводство под Екатеринбургом. Трупы животных нашли местные жители и сообщили о скотомогильнике в правоохранительные органы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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