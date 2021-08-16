Труп новорожденного в коробке обнаружили в екатеринбургской мусорке

Труп малыша обнаружили жители Екатеринбурга, они же оперативно сообщили о неприятной "находке" в полицию.

На улице Восточная в Екатеринбурге обнаружили труп ребенка. Это произошло утром в понедельник, 16 августа, сообщает E1. Уточняется, что на бездыханное тело малыша местные жители наткнулись во дворе дома №25. Труп новорожденного находился в коробке, которую выбросили в мусорный контейнер. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, следователи и медики. Место оцеплено автомобилями патрульно-постовой службы. Повешенный мужчина обнаружен в парке Екатеринбурга Напомним, вечером 7 августа в одном из парков Екатеринбурга был найден труп мужчины.

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