Уголовное дело возбуждено после смерти роженицы в роддоме Первоуральска

Напомним, родственники считают виновными врачей и хотят судиться с роддомом Первоуральска, где умерла 35-летняя женщина вечером 6 июля 2021 года. За ее жизнь боролись врачи Первоуральска и Екатеринбурга, но спасти не смогли.