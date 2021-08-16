В поселке под Екатеринбургом без света из-за пожара остались 3 тысячи человек

Порядка 3 тысяч жителей поселка Нейво-Рудянка в Кировоградском районе Свердловской области временно остались без электричества. Все произошло вечером в воскресенье, 15 августа, сообщает компания «Россети Урал».
Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, отключение света произошло из-за пожара на улице Молодцова, 1. Там горели 200 квадратных метров. Спасатели ликвидировали возгорание, но пламя успело повредить провода воздушной линии электропередач.
По этой причине произошло повреждение провода и обрыв.
Чтобы вернуть потребителям электричество, специалисты ночью произвели переключения на резервные схемы. А уже сегодня до 12:00 они проводили монтаж нового провода и ремонтные работы на пострадавшей от пожара линии.
Напомним, ранее мы сообщали, что жители ряда улиц Пионерского района Екатеринбурга 8 августа остались без света.