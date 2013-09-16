Киллеры без определенного места жительства: и такое бывает в Нижнем Тагиле

Еще в декабре 2012 года пенсионерка обратилась к двум бомжам с просьбой убить за 40 тысяч рублей ее 66-летнего мужа, с которым она на тот момент разводилась. В подготовке убийства участвовал также и 44-летний сын женщины от первого брака. Злоумышленники подыскали место будущего преступления, продумали детали убийства и способ.

К счастью, замыслу не удалось реализоваться, поскольку бомжи обратились в органы полиции с сообщением о готовящемся преступлении. Так, в дальнейшем все мероприятия по подготовке убийства и вплоть до разоблачения обвиняемой проводились под контролем сотрудников СК и полиции.

По данным следствия, мотивом готовившегося убийства стало нежелание женщины делить с мужем нажитое в браке имущество, в том числе и недвижимость, а также существовавшая между супругами личная неприязнь сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, так как по нему была собрана весомая доказательственная база.