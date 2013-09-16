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Киллеры без определенного места жительства: и такое бывает в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Киллеры без определенного места жительства: и такое бывает в Нижнем Тагиле

16 сентября 2013, 10:15Происшествия
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