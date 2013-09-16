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От соседа к соседу: 36 электродетонаторов «путешествовали» в поселке под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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От соседа к соседу: 36 электродетонаторов «путешествовали» в поселке под Нижним Тагилом

16 сентября 2013, 14:50ПроисшествияCorey
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