От соседа к соседу: 36 электродетонаторов «путешествовали» в поселке под Нижним Тагилом

Светлана Сергеева и Нострадамус, ризеншнауцер, осмотрели картонную коробку, которая находилась во дворе дома, где проживает 58-летняя женщина, чей сын сообщил в полицию о находке. Пёс в ту же секунду обозначил наличие взрывчатки.

Это была обычная заводская упаковка, отсутствовала только крышка, на которой указывается полная информация об изготовителе. Всего в коробке лежали 36 промышленных электродетонаторов (ЭДП), в каждом из которых содержится по 1 грамму взрывчатого вещества. Специалисты сделали вывод, что детонаторы находятся в штатном состоянии, их дальнейшее хранение возможно при соблюдении необходимых мер безопасности говорит инженер-сапер ОМОН Роман Никитин.

Участковый, беседуя с женщиной, пытался уточнить детали обнаружения предметов, однако вскоре она призналась, что пакет – не ее находка. Выяснилось, что накануне во время застолья у соседей хозяин дома продемонстрировал коробку, сказав, что она уже давно находится у него. В полицию нести ее он категорически отказывался. Вот женщина и решила помочь по-соседски.

Участковый уполномоченный, придя в дом соседа, понял, почему тот скрывался от полиции. Дело в том, что ранее он уже был осужден по статье 116 УК РФ за нанесение побоев, однако уклонялся от исправительных работ и находился по этой причине в розыске. Он признался, что заселившись в этот дом вместе с сожительницей еще в 2011 году, он обнаружил электродетонаторы, но так и не решился обратиться в полицию. Вероятно, детонаторы принадлежали бывшему хозяину дома, который умер в 2003 году.

Сотрудники полиции проводят проверку показаний жителей поселка, чтобы разобраться, откуда взялись взрывоопасные вещества во дворе дома. А в пресс-службе полиции тем временем напоминают:

Незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ влечет уголовную ответственность по ст. 222 УК РФ. Граждане, добровольно сдавшие предметы, указанные в этой статье, освобождаются от уголовной ответственности, к тому же могут получить денежное вознаграждение.