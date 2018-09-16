Еда, электродвигатель и монтажная пена: житель Серова обворовывал садовый домики

В ходе следствия установлено, что житель Серова 1972 года рождения, который ранее был судим за наркоторговлю и убийство, с 2013 года промышлял кражами из садовых домов.

Мужчина забирал продукты, медикаменты и вещи, которые можно продать. Например, баллоны с монтажной пеной и электродвигатель от стиральной машины.

Подозреваемый в преступлениях признался и указал, что все продукты он съел, а другие предметы либо сдал в пункт приема металлолома либо продал, потратив деньги на собственные нужды.