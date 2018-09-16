Еда, электродвигатель и монтажная пена: житель Серова обворовывал садовый домики
Сегодня, 13:00Происшествия
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Ранее судимый житель Серова признан виновным в кражах из садовых домиков. Мужчина забирал продукты, медикаменты и вещи, которые в последствии можно продать.
В ходе следствия установлено, что житель Серова 1972 года рождения, который ранее был судим за наркоторговлю и убийство, с 2013 года промышлял кражами из садовых домов.
Мужчина забирал продукты, медикаменты и вещи, которые можно продать. Например, баллоны с монтажной пеной и электродвигатель от стиральной машины.
Подозреваемый в преступлениях признался и указал, что все продукты он съел, а другие предметы либо сдал в пункт приема металлолома либо продал, потратив деньги на собственные нужды.
Сейчас мужчина уже отбывает срок за другое преступление. Серовский суд признал его виновным по статье УК РФ «Кража». К текущему сроку прибавилось еще четыре года, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.
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