Переходил на красный свет: 15-летний подросток попал под колеса Fiat в Екатеринбурге

Как сообщают в ГИБДД, переходя дорогу по пешеходному переходу, подросток не заметил, как сменился сигнал светофора и автомобили начали движение. 27-летний водитель Fiat Doblo увидел парня в последний момент, не успел вовремя среагировать, и машина зацепила подростка правой стороной.