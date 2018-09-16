Переходил на красный свет: 15-летний подросток попал под колеса Fiat в Екатеринбурге
Сегодня, 11:40ПроисшествияФото: е1.ru
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15 сентября в 14:30 на улице Новгородцевой в Екатеринбурге 15-летний парень попал под Fiat Doblo. Подросток переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщают в ГИБДД, переходя дорогу по пешеходному переходу, подросток не заметил, как сменился сигнал светофора и автомобили начали движение. 27-летний водитель Fiat Doblo увидел парня в последний момент, не успел вовремя среагировать, и машина зацепила подростка правой стороной.
Пострадавший доставлен в больницу с диагнозом — компрессионный ушиб левой голени и грудной клетки, пишет E1.
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