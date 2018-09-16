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Переходил на красный свет: 15-летний подросток попал под колеса Fiat в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Переходил на красный свет: 15-летний подросток попал под колеса Fiat в Екатеринбурге

Сегодня, 11:40ПроисшествияФото: е1.ru
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