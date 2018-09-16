Потолок обвалился ночью в новостройке Екатеринбурга

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В ночь на 16 сентября в новостройке Екатеринбурга на улице Академика Сахарова, 57 на девятом этаже обвалился потолок, жильцы едва успели спастись.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: URA.RU
16 сентября около 2:30 в Екатеринбурге на улице Академика Сахарова в новостройке произошел обвал потолка. В социальных сетях пострадавшая разместила видео, на котором видны последствия обрушения. Диван, на котором только что спали люди, полностью засыпан кусками штукатурки.
Вот здесь мы только что спали. Я услышала хруст и проснулась. Успели соскочить, и упал потолок. Тут сплю я, меня должно было убить. рассказала жительница квартиры.
Видео
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Видео: URA.RU
На место происшествия выезжала полиция и управляющая компания. Дому, в котором произошло ЧП, еще нет года.
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