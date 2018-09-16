Потолок обвалился ночью в новостройке Екатеринбурга

16 сентября около 2:30 в Екатеринбурге на улице Академика Сахарова в новостройке произошел обвал потолка. В социальных сетях пострадавшая разместила видео, на котором видны последствия обрушения. Диван, на котором только что спали люди, полностью засыпан кусками штукатурки.

Вот здесь мы только что спали. Я услышала хруст и проснулась. Успели соскочить, и упал потолок. Тут сплю я, меня должно было убить. рассказала жительница квартиры.

Видео Видео: URA.RU