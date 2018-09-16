Прокусила артерию: собака насмерть загрызла 5-летнюю девочку под Калининградом
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15 сентября в поселке Рощино 5-летняя девочка погибла от укусов собаки, которую двумя неделями ранее завели родители ребенка.
Источник: Следственное управление СК РФ по Калининградской области
15 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 5-летней девочки в результате укусов собаки в поселке Рощино Гурьевского района.
По предварительной информации, девочка была покусана собакой, которую приобрели ее родители около двух недель назад.
В группе Калининграда в социальных сетях сообщается, что родители приобрели собаку для охраны территории. Девочка гуляла во дворе частного дома, когда пес напал на нее и прокусил щеку и сонную артерию.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В настоящий момент идет следствие, назначена судебно-медицинская экспертиза для выявления причины смерти девочки, сыщики опрашивают свидетелей.
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