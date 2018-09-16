Прокусила артерию: собака насмерть загрызла 5-летнюю девочку под Калининградом

15 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 5-летней девочки в результате укусов собаки в поселке Рощино Гурьевского района.

По предварительной информации, девочка была покусана собакой, которую приобрели ее родители около двух недель назад.

В группе Калининграда в социальных сетях сообщается, что родители приобрели собаку для охраны территории. Девочка гуляла во дворе частного дома, когда пес напал на нее и прокусил щеку и сонную артерию.