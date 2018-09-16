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Прокусила артерию: собака насмерть загрызла 5-летнюю девочку под Калининградом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прокусила артерию: собака насмерть загрызла 5-летнюю девочку под Калининградом

Сегодня, 15:40Происшествия
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