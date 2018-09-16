В городе нечем дышать: полигон ТБО в Первоуральске горит 3 суток

13 сентября в Первоуральске на полигоне твердых бытовых отходов начался пожар, который продолжается по сегодняшний день. Площадь тления составляет 300 кв. м. В тушении принимают участие 9 огнеборцев и 5 единиц техники.

В пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области заверяют, что здоровью жителей ничего не угрожает.

Однако в социальной сети в группе города жители размещают посты с фотографиями и жалобами на тяжелый запах в воздухе и нулевую видимость на улицах города.

Улица Гагарина, машин не видно. Сколько можно! пишет одна из жительниц Первоуральска.