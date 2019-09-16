Четверо детей и четверо взрослых погибли в Красноярске при пожаре
Сегодня, 09:02ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Восемь человек, среди которых четверо детей, погиби при пожаре в многоквартирном доме в Красноярске, пишут «Новые известия».
Приехавшие на место спасатели обнаружили открытое горение в квартире на третьем этаже, в ходе ликвидации возгорания обнаружены тела восьми человек.
По предварительной версии, возгорание началось от неосторожного обращения с огнем, либо короткого замыкания. Местные СМИ сообщают, что в квартире в момент инцидента находились хозяева и их гости.
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