Подросток из Каменска-Уральского пострадал от удара током на ЛЭП
Сегодня, 18:55ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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15 сентября в Каменске-Уральском возле коллективных садов 12-летний мальчик забрался на линию электропередач 110 кВ, где получил удар током, пишет «Комсомольская правда».
Подросток госпитализирован с многочисленными ожогами. Сейчас мальчика перевезли в тяжёлом состоянии в Екатеринбург. По предварительным данным, он находится в реанимации.
В компании «Свердловскэнерго» заявили, что для расследования инцидента создана специальная комиссия, куда вошли представители правоохранительных органов. Также энергетики отметили, что на опорах ЛЭП установлены все необходимые предупреждающие знаки.
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