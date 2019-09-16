Подросток из Каменска-Уральского пострадал от удара током на ЛЭП

Подросток госпитализирован с многочисленными ожогами. Сейчас мальчика перевезли в тяжёлом состоянии в Екатеринбург. По предварительным данным, он находится в реанимации.

В компании «Свердловскэнерго» заявили, что для расследования инцидента создана специальная комиссия, куда вошли представители правоохранительных органов. Также энергетики отметили, что на опорах ЛЭП установлены все необходимые предупреждающие знаки.