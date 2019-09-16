В Екатеринбурге во время прогулки в детсаде ребёнок палкой проткнул ухо

По словам отца мальчика, после получения травмы ребёнок ещё полчаса сидел в детском саду, истекая кровью, пока воспитатели решали что делать. После того, как сотрудники позвонили папе пострадавшего малыша, была вызвана скорая помощь. Ребёнка госпитализировали и провели операцию по извлечению инородного тела.

В стационаре мальчик провёл 12 дней. Лечение осложнилось тем, что рана загноилась. Папа ребёнка хочет наказать виновных и привлечь их к ответственности по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.