В Екатеринбурге во время прогулки в детсаде ребёнок палкой проткнул ухо
Инцидент произошёл 19 июня в Екатеринбурге в частном детском саду «Теремок» на улице Волгоградской, 226. Двухлетний ребёнок во время прогулки упал на кустарник, и острая ветка проткнула насквозь малышу ухо, пишут «Вечерние ведомости».
По словам отца мальчика, после получения травмы ребёнок ещё полчаса сидел в детском саду, истекая кровью, пока воспитатели решали что делать. После того, как сотрудники позвонили папе пострадавшего малыша, была вызвана скорая помощь. Ребёнка госпитализировали и провели операцию по извлечению инородного тела.
В стационаре мальчик провёл 12 дней. Лечение осложнилось тем, что рана загноилась. Папа ребёнка хочет наказать виновных и привлечь их к ответственности по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Материалы переданы в следственный отдел по Верх-Исетскому району свердловского СКР. Однако уголовное дело пока не возбуждено. Также родители мальчика обратились в прокуратуру с просьбой провести в детском саду проверку.