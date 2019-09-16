В Невьянске 79-летний пенсионер на поминках жены убил сноху и её брата

Инцидент произошёл во время поминок жены подсудимого. В этот день к нему пришли сноха и её брат. При этом женщина была ранее судима за убийство сына пенсионера. Во время застолья вспыхнул конфликт, так как гостей возмутило, что хозяин дома отказался дать им денег на поездку за границу.

Брат снохи кинулся на пенсионера первым. В ответ мужчина схватил кухонный нож и нанёс своим оппонентам смертельные ранения. После этого он пришёл в полицию с повинной. Однако вину свою признал частично, утверждая, что действовал в пределах необходимой самообороны. В суде это утверждение было доказано.