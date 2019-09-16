В Нижнем Тагиле из-за неосторожности рабочих загорелась цистерна с битумом

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при работе с источником огня. Двое рабочих вырезали отверстие в старой неэксплуатируемой цистерне, в которой оказались остатки битума. В результате соприкосновения с пламенем газовой грелки произошло воспламенение остатков нефтепродуктов.