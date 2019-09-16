В Нижнем Тагиле из-за неосторожности рабочих загорелась цистерна с битумом
Сегодня, 13:31ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Вечером 15 сентября в Нижнем Тагиле пожарные выезжали на тушение цистерны с битумом, сообщает Отдел надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при работе с источником огня. Двое рабочих вырезали отверстие в старой неэксплуатируемой цистерне, в которой оказались остатки битума. В результате соприкосновения с пламенем газовой грелки произошло воспламенение остатков нефтепродуктов.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участи 26 сотрудников МЧС на 10 единицах техники.
По факту пожара проводится проверка.
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