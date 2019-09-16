Житель Североуральска, выбросивший из окна ребенка, предстанет перед судом

Инцидент произошел, когда мать трехмесячного ребёнка вышла в магазин и оставила его с пьяным 44-летним знакомым. Мужчина выбросил ребенка с первого этажа. Младенца спас прохожий, который, проходя мимо, услышал звон стекла и успел поймать ребенка.