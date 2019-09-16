Житель Североуральска, выбросивший из окна ребенка, предстанет перед судом
Сегодня, 19:29ПроисшествияФото: пресс-служба СУ СК по Свердловской области
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В Североуральске перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в том, что выкинул из окна грудного ребенка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Инцидент произошел, когда мать трехмесячного ребёнка вышла в магазин и оставила его с пьяным 44-летним знакомым. Мужчина выбросил ребенка с первого этажа. Младенца спас прохожий, который, проходя мимо, услышал звон стекла и успел поймать ребенка.
Мужчине предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство малолетнего».
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