У 36 больницы Екатеринбурга умер мужчина, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

Происшествие случилось сегодня утром в парке рядом с медучреждением. По словам источника, еще ночью скончавшийся был пациентом больницы, однако потом был отправлен домой. Сейчас он до сих под лежит на лавке накрытый пакетом. На месте происшествия работают следователи. Медики Горздрава также сейчас проводят собственную проверку. Напомним, что в июле в Екатеринбурге у Первой областной клинической больницы скончался мужчина на велосипедной парковке. Его тело не убирали три часа. Провисел три часа: в Екатеринбурге на велосипедной парковке у больницы умер мужчина

