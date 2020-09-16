«Ориентировался по солнцу и звуку». На Урале грибник шесть часов выходил из леса

«Ориентировался по солнцу и звуку». На Урале грибник шесть часов выходил из леса

Сегодня, 14:58ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области разыскали пропавшего грибника. Выходя из леса мужчина ориентировался по солнцу, пишет «КП-Екатеринбург».

В полицию заблудившийся грибник обратился сам по телефону. На поиски направили наряд ППСП.

Один из правоохранителей находился на постоянной связи с заблудившимся. После безуспешной попытки ориентироваться по звуковому сигналу спецмашины было принято решение помочь грибнику ориентироваться по солнцу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Пройдя около двух киллометров по лесу, мужчина услышал сигнал полицейской сирены. После этого еще более двух часов он выбирался из леса, ориентируясь на звук. В общей сложности грибник выходил из леса шесть часов.

7 сентября в лесу под Екатеринбургом заблудилась семья из четырех человек. Спустя три часа поисков потерявшихся удалось найти у костра. Двое взрослых мужчин вышли самостоятельно, а пожилую женщину и ребенка вывезли на квадроцикле.

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