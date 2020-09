Пропавший 15-летний школьник Павел Бастриков найдет живым в Екатеринбурге, пишет E1.

Школьника искали больше двух недель, он пропал 31 августа. О том, что молодой человек нашелся, сообщила мама. Нашли по телефонному звонку. Звонивший сообщил, что увидел похожего на Пашу мальчика. Полиция тут же выехала. Сейчас с ним беседуют полицейские. Подробности еще не известны, но он в порядке, говорит мать Павла. Напомним, по факту исчезновения возбудили уголовное дело. 31 августа Павел ушел из дома гулять и не вернулся. В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за пропавшего две недели назад подростка

