В Екатеринбурге родители жалуются на орудующего острым карандашом третьеклассника

В Екатеринбурге родители жалуются на орудующего острым карандашом третьеклассника

Сегодня, 21:10ПроисшествияPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В екатеринбургской школе № 74 родители третьеклассников жалуются на мальчика, который по их словам, матерится и колет детей острыми карандашами, пишет Е1.

Родители рассказывает, что ребенок бьет других детей, специально точит карандаши и колет ими школьников. Родители несколько раз обращались к директору с жалобами, однако каким-либо образом повлиять на ребенка не удалось

Он постоянно срывает уроки, от нашего класса отказались уже несколько учителей. У нас даже не задается толком домашнее задание, учитель не успевает объяснить материал, потому что полдня бегает за мальчиком, говорят родители.

Одноклассник мальчика рассказал, что тот кидался на него с ножом. Также родители и дети жалуются на то, что третьеклассник ругается на всех матом.

Однажды он подошел к портрету Путина, который висит в библиотеке, и ругался на него матом, говорит одноклассник мальчика.

Родители поясняют, что мать ребенка умерла, а отец сидит в тюрьме, его воспитывает бабушка. Женщина отрицает негативные факты о внуке. Она говорит, что одноклассники дразнят его и он защищается.

Мой внук обижает детей не просто так, они обзывают его, он защищается. Они говорят ему: «Тебе место в детдоме, ты никому не нужен». Как он еще должен реагировать? рассказала женщина.

Напомним, семиклассник лицея № 12 в Екатеринбурге обратился в больницу после конфликта с одноклассником. У ребёнка был зафиксирован легкий ушиб позвоночника.

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