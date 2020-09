15 сентября в Свердловской области эвакуировали четыре ТЭЦ Вексельберга. В управление электростанциями пришло письмо о заложенной бомбе, пишет 66.ru.

В письме не уточнялось, на какой именно тепловой электростанции заложена бомба, поэтому были эвакуированы все четыре, находящиеся под управлением ПАО "Т-Плюс". Сотрудники МЧС проверяли Свердловскую, Академическую, Ново-Сердловскую и Первоуральскую ТЭЦ. В офисе организации уточнили, что на электростанциях оставили минимальный для функционирования объекта персонал. Напомним, это уже не первый случай угроз о минировании и эвакуации. В конце августа "бомбы" искали на электростанциях два раза. В Свердловской области второй раз за неделю «заминировали» ТЭЦ Вексельберга

