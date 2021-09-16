3 вагона сошли с рельсов под Нижним Тагилом

Вагоны сошли с рельсов ночью 16 сентября 2021 года на станции Гороблагодатская Свердловской области. При выполнении маневровых работ, три вагона оказались на земле, два из них опрокинулись.

Поздно ночью 16 сентября 2021 года три железнодорожных вагона сошли с рельсов на станции Гороблагодатская в Свердловской области, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Фото: Уральская транспортная прокуратура Сошедшие с рельсов вагоны также повредили опоры линий электропередачи. В результате ЧП никто не пострадал, рельсы остались неповрежденными и два вагона уже вернули на них обратно. Расписание движения составов по станции не изменялось, на место происшествия выехали следователи и прокурор нижнетагильской транспортной прокуратуры. Специалисты устанавливают причину ЧП. Напомним, летом 2021 года на перегоне Ревда — Решеты с рельсов сошли 8 грузовых вагонов. Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП. Из-за схода с рельс восьми вагонов поезда на Урале возбуждено уголовное дело

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