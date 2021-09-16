Автомобиль улетел в кювет и перевернулся на крышу на Западной в Нижнем Тагиле

Автомобиль улетел в кювет и перевернулся на крышу на Западной в Нижнем Тагиле
Автомобиль улетел в кювет и перевернулся на крышу на Западной в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:06ПроисшествияФото: TagilCity.ru
«ВАЗ-2114» перевернулся на крышу на улице Западная в Нижнем Тагиле. Водитель не справилась с управлением.

О ДТП редакции TagilCity.ru сообщили очевидцы.

Машина в кювете, на месте работают сотрудники ГАИ,рассказала тагильчанка.

16 сентября около 11.00 женщина-водитель 1984 года рождения ехала на автомобиле «ВАЗ-2114» со стороны Рудника в сторону Аглофабрики.

Фото:TagilCity.ru

На улице Западная у дома № 1 она не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

В результате ДТП никто не пострадал. Проведено освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, женщина оказалась трезва.

Напомним, 16 сентября на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле водитель «Ауди» сбил велосипедиста. Пострадавший был госпитализирован в ЦГБ № 1.

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