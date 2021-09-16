Автомобиль улетел в кювет и перевернулся на крышу на Западной в Нижнем Тагиле

О ДТП редакции TagilCity.ru сообщили очевидцы.
Машина в кювете, на месте работают сотрудники ГАИ,рассказала тагильчанка.
16 сентября около 11.00 женщина-водитель 1984 года рождения ехала на автомобиле «ВАЗ-2114» со стороны Рудника в сторону Аглофабрики.
На улице Западная у дома № 1 она не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
В результате ДТП никто не пострадал. Проведено освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, женщина оказалась трезва.
Напомним, 16 сентября на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле водитель «Ауди» сбил велосипедиста. Пострадавший был госпитализирован в ЦГБ № 1.