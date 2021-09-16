Пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом на трассе под Екатеринбургом

Пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом на трассе под Екатеринбургом
Пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом на трассе под Екатеринбургом
Сегодня, 11:50ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом ночью 15 сентября 2021 года на Серовском тракте. Передняя часть автобуса повреждена, имеются пострадавшие.

ДТП с участием рейсового автобуса и КамАЗа произошло 15 сентября 2021 года на 230-м километре трассы Екатеринбург-Серов, сообщает очевидец группы «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» «ВКонтакте».

На кадрах видеозаписи видно, что передняя часть автобуса разбита, на трассе разбросаны крупные предметы, работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области автобус перевозил вахтовиков из Перми в ХМАО. Водитель не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с КамАЗом, который двигался в попутном направлении и совершал левый поворот.

В результате ДТП пострадал 47-летний водитель автобуса и 4 пассажира, все они госпитализированы с различными травмами, 44-летний водитель фуры отделался испугом.

Напомним, 14 сентября 2021 года в свердловской области произошло ДТП с фурой. Многотонный грузовик с углекислым газом улетел с трассы в кювет.

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