Повешенная собака найдена в лесу под Березовским

Собаку выгнали года назад из квартиры многоэтажки в Березовском Свердловской области. Все это время животное кормила неравнодушная соседка, собака жила в подъезде своего бывшего дома.

Собаку повесили в лесу недалеко от Березовского, сообщает E1. Прежде, животное проживало в одном из многоквартирных домов Березовского, но когда хозяева уже не могли за собакой ухаживать в силу возраста, дети хозяев выгнали ее на улицу. Собака осталась жить в «родном» подъезде, соседи кормили ее и ухаживали, производилась также уборка подъезда. Неделю назад собака пропала, ее ошейник и поводок остались висеть в подъезде. Через какое-то время ее нашли повешенной в местном лесу, неравнодушная соседка подозревает в преступлении соседа. Он не раз выражал ей недовольство тем, что животное живет в доме. Женщина написала заявление в полицию. Напомним, 31 августа 2021 года в Екатеринбурге нашли труп собаки, завернутый в пакет. Животное было в ошейнике и с поводком. Завернутый в пакет труп собаки с поводком обнаружили жители Екатеринбурга

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