Сбитая на «зебре» пожилая женщина скончалась в больнице Екатеринбурга

Сбитая на «зебре» пожилая женщина скончалась в больнице Екатеринбурга
Сбитая на «зебре» пожилая женщина скончалась в больнице Екатеринбурга
Сегодня, 18:07ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Пенсионерка пострадала под колесами автомобиля 42-летней женщины-водителя в Екатеринбурге. Пожилая женщина двигалась по «зебре» на зеленый свет светофора.

15 сентября 2021 года на перекрестке улиц Розы Люксембург и Декабристов уральской столицы, водитель автомобиля «Хонда» совершила наезд на пешехода, который пересекал дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Пострадавшую пенсионерку доставили в лечебное учреждение с черепно-мозговой травмой, где она скончалась.

В ГИБДД также рассказали, что с начала текущего года под колесами автомобилей погибли 39 уральцев, еще 995 пострадали.

Напомним, 9 сентября 2021 года под колесами автомобиля погибла 81-летняя жительница Нижнего Тагила. Женщина переходила проезжую часть в вечернее время в неустановленном месте.

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Екатеринбург
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