Сбитая на «зебре» пожилая женщина скончалась в больнице Екатеринбурга

15 сентября 2021 года на перекрестке улиц Розы Люксембург и Декабристов уральской столицы, водитель автомобиля «Хонда» совершила наезд на пешехода, который пересекал дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Пострадавшую пенсионерку доставили в лечебное учреждение с черепно-мозговой травмой, где она скончалась.
В ГИБДД также рассказали, что с начала текущего года под колесами автомобилей погибли 39 уральцев, еще 995 пострадали.
Напомним, 9 сентября 2021 года под колесами автомобиля погибла 81-летняя жительница Нижнего Тагила. Женщина переходила проезжую часть в вечернее время в неустановленном месте.