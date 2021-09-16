Смертельное ДТП с фурой и двумя иномарками произошло на Тюменском тракте

Смертельное ДТП с фурой и двумя иномарками произошло на Тюменском тракте
Смертельное ДТП с фурой и двумя иномарками произошло на Тюменском тракте
Сегодня, 18:54ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
70-летний мужчина, который управлял Volkswagen, скончался в ДТП на Тюменском тракте. Он столкнулся с грузовым автомобилем и иномаркой.

Инцидент произошел 16 сентября на 54-м километре трассы. Там водитель Volkswagen, ехавший в сторону Тюмени, во время обгона столкнулся с грузовиком Scania, ехавшим навстречу. После этого иномарку откинуло на другой автомобиль — Hyundai, сообщает Е1 со ссылкой на областное УГИБДД.

В результате инцидента 70-летний мужчина погиб на месте, а водитель Hyundai был госпитализирован в больницу со сломанным пальцем. Отмечается, что на момент происшествия все водители были в трезвом уме и пристегнуты ремнями безопасности.

Видео:E1.RU

Напомним, 14 сентября фура с цистерной упала в кювет на 10-м километре Серовского тракта. По словам очевидцев, водитель не сумел справиться с управлением и снес ограждение. Опасности авария не представляла, большой утечки удалось избежать.

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