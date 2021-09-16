Стали известны подробности ДТП с велосипедистом в Нижнем Тагиле

Стали известны подробности ДТП с велосипедистом в Нижнем Тагиле
Стали известны подробности ДТП с велосипедистом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:18ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Утром 16 сентября 2021 года велосипедист пострадал в результате ДТП с кроссовером на Ленинском проспекте, 12, в Нижнем Тагиле.

12 сентября 2021 года около 7 часов утра 42-летний водитель автомобиля «Ауди», выезжая с прилегающей территории на Ленинградский проспект, в районе дома № 12 совершил наезд на велосипедиста, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Пострадавший мужчина 1960 года рождения двигался по главной дороге. В результате ДТП велосипедист был доставлен с ушибом поясничного отдела спины в ЦГБ № 1, где после осмотра он был отпущен домой.

Напомним, 11-летний велосипедист получил травмы в ДТП с легковым автомобилем в Нижнем Тагиле в конце июля 2021 года. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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