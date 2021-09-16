Стали известны подробности ДТП с велосипедистом в Нижнем Тагиле

12 сентября 2021 года около 7 часов утра 42-летний водитель автомобиля «Ауди», выезжая с прилегающей территории на Ленинградский проспект, в районе дома № 12 совершил наезд на велосипедиста, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Пострадавший мужчина 1960 года рождения двигался по главной дороге. В результате ДТП велосипедист был доставлен с ушибом поясничного отдела спины в ЦГБ № 1, где после осмотра он был отпущен домой.
Напомним, 11-летний велосипедист получил травмы в ДТП с легковым автомобилем в Нижнем Тагиле в конце июля 2021 года. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.