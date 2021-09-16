В смерти пациента на больничной койке в Екатеринбурге обвинила врачей его жена

Врачей Свердловской областной больницы № 1 в смерти мужа винит жительница Екатеринбурга. По ее словам, супруг получил несвоевременно медицинскую помощь, что привело к тяжелым осложнениям и впоследствии летальному исходу.

39-летний мужчина скончался зимой 2021 года. У него остались двое детей, пишет Е1 со ссылкой на супругу умершего пациента. Она рассказала, что муж заболел еще в 2017 году. У него была выявлена аневризма грудной части аорты. Врачи установили мужчине стент, также он прошел все диагностические процедуры. В 2020 году, рассказывает жена, состояние супруга ухудшилось. У него давление на разных руках показывалось по-разному. На одной руке показатель мог быть 140 на 80, а на другой — 90 на 50, рассказывает супруга. В поликлинике, по ее словам, врачи на это внимания не обратили. Через пол года рука начала неметь, тогда мужчина был направлен в Екатеринбург к сосудистому хирургу. В результате пациент в августе 2020 года был отправлен на КТ. Однако запись была только на 4 декабря. Семья не стала ждать и прошла процедуру платно. Оказалось, рассказывает супруга, стент перестал функционировать и пропускать поток крови. После консультации с врачами СОКБ № 1 мужчине сказали, что пока операция ему не требуется. 1 ноября у супруга случился приступ. Врачи направили его в Екатеринбург, где на операцию его записали на 17 декабря. Все обследования, которые были указаны в справке, мы прошли, но там не была указана санация рта. После санации Саша попросил о госпитализации 26 декабря. Но врач ответил, что под конец года смысла класть в больницу нет: мол, приходите после праздников, говорит супруга погибшего. В результате мужчина был госпитализирован, по словам супруги, 11 января, а шунтирование ему назначили на 21 число. Однако за два до проведения операции у мужчины случился новый приступ, и он потерял слух. После этого, по словам супруги, муж был переведен в отделение для пациентов, у которых нарушено кровообращение в мозгу из-за инсульта. В палате интенсивной терапии мужчина пробыл три дня. Затем его перевели в реабилитационную палату, где он упал и у него снова случился инсульт. Еще через три супруг женщины скончался в реанимации. Женщина обращалась в Минздрав, прокуратуру и Следственный комитет. Минздрав направил жалобу в страховую компанию, специалисты которой не нашли связи между смертью пациента и неоказанием медпомощи. Однако они все же выявили дефекты в виде несвоевременно проведенного МРТ и отсутствия консилиума врачей. Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело, но жалоба была передана главе СК РФ Александру Бастрыкину. Полиция Екатеринбурга по этому факту проводит проверку.

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