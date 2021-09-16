Водитель не справился с управлением и влетел в столб в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на перекрестке проспекта Мира и улицы Победы водитель легкового автомобиля не сумел справиться с управлением и врезался в столб. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

Инцидент произошел 16 сентября в 00.06. На записи с места событий, опубликованной на YouTube-канале «С Тагила», можно увидеть, как на повороте машина темного цвета цепляется за столб, после чего несколько раз разворачивается в движении. После столкновения у автомобиля перестает гореть одна из передних фар. Также видно, как следом останавливается легковой автомобиль, ехавший позади. Его пассажиры подходят к разбитой машине и разговаривают с ее водителем и пассажиром, которые успели выйти наружу. Вскоре очевидцы уезжают. Видео: YouTube-канал «С Тагила» Напомним, 10 сентября водитель на отреставрированной «Волге» врезался в столб в Екатеринбурге на улице Бебеля. На записи с места событий видно, что в результате аварии у машины пострадал капот и бампер. Водитель на отреставрированной «Волге» врезался в столб в Екатеринбурге

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