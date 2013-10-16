Барыга выстрелил в полицейского Нижнего Тагила – теперь отправится в колонию строгого режима
16 октября 2013, 15:55Происшествия
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История произошла еще в апреле 2013 года. Во время задержания наркоторговца полицейским Нижнего Тагила, тот оказал сопротивление, выстрелив в оперативника из пневматики и ударив в лицо рукояткой пистолета.
Нарушителем закона оказался 28-летний житель Краснотурьинска. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), а также ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере).
Теперь преступник отправится в колонию строгого режима на 1 год 2 месяца.
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