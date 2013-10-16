Барыга выстрелил в полицейского Нижнего Тагила – теперь отправится в колонию строгого режима

Нарушителем закона оказался 28-летний житель Краснотурьинска. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), а также ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере).