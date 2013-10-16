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Барыга выстрелил в полицейского Нижнего Тагила – теперь отправится в колонию строгого режима
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Барыга выстрелил в полицейского Нижнего Тагила – теперь отправится в колонию строгого режима

16 октября 2013, 15:55Происшествия
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