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Снаряд в центре Нижнего Тагила. Не опасен, но понервничать заставил (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Снаряд в центре Нижнего Тагила. Не опасен, но понервничать заставил (ФОТО)

16 октября 2013, 14:30ПроисшествияCorey
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