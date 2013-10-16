Снаряд в центре Нижнего Тагила. Не опасен, но понервничать заставил (ФОТО)
Вчера, 15 октября, в 17:30 на телефон доверия МВД в Нижнем Тагиле поступило сообщение о том, что улице Карла Маркса между домами №89 и №93 обнаружен предмет, похожий снаряд.
Незамедлительно на место выдвинулась специализированная группа. Отряд вневедомственной охраны и нарядов патрульно-постовой служба оцепили место находки. Кроме того, на место оперативно прибыл инженерно-технический отдел ОМОН ГУ МВД России по Свердловской области из Нижнего Тагила, а также наряды МЧС.
При проверке опасной находки кинолог выяснил, что данный предмет никакой опасности не представляет. Он имеет сильную коррозию, на дне гильзы – капсюль без видимых повреждений. Также сохранилась маркировка 108 TLH 191, диаметр гильзы – 30 мм.
Фотографии пресс-службы МВД в Нижнем Тагиле
Боеприпас подлежит транспортировке и хранению в естественных условиях при соблюдении мер безопасности. В настоящее время неопасная находка находится на ответственном хранении в отделе полиции № 16. По материалам дальнейшей проверки будет вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела пояснила участковый уполномоченный полиции отдела полиции №16, капитан полиции Ирина Кузнецова.
© TagilCity.ru по информации пресс-службы МВД в Нижнем Тагиле