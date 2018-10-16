12-летний подросток найден мертвым в квартире в Нижнем Тагиле

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12-летний подросток найден мертвым в квартире на ул. Жуковского в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Школьник найден мертвым у себя дома на ул. Жуковского. В момент обнаружения тела дверь в квартиру была закрыта изнутри, вскрывать ее пришлось спасателям. Официальных данных о причинах смерти не поступало.
Как сообщает «Между строк», причиной смерти мог стать суицид.
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